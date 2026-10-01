La société française HyPrSpace vise une production de 100 moteurs de fusée "Baguette One" par an dans sa première usine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Leo Marchandon et Gianluca Lo Nostro

HyPrSpace a inauguré jeudi sa première usine de production en série en France, avec pour objectif de produire 100 moteurs de fusée par an, alors que la start-up spatiale française se prépare pour un vol d'essai prévu l'année prochaine.

HyPrSpace fait partie des nombreuses start-ups spatiales européennes qui cherchent à tirer parti de la demande croissante et de la baisse des coûts des lancements spatiaux, alors que les gouvernements et les opérateurs commerciaux du monde entier prévoient de mettre des milliers de satellites en orbite.

L’entreprise bordelaise affirme pouvoir réduire encore ces coûts grâce à sa fusée hybride "Orbital Baguette One", qui comporte moins de pièces que les fusées conventionnelles. Les moteurs hybrides ont généralement été moins efficaces que les moteurs entièrement à propergol liquide, bien qu’HyPrSpace ait déclaré en 2024 qu’un de ses essais avait atteint un rendement moyen de 94 %.

Le ministère français de la Défense a annoncé en septembre qu’un véhicule suborbital décollerait en 2027 depuis un site militaire, ce qui constituerait une première depuis la France métropolitaine. Deux essais au sol supplémentaires sont nécessaires avant un essai en vol.

"Notre ambition est de changer le paradigme et le coût de l’accès à l’espace", a déclaré à Reuters Nicolas Billecocq, directeur général d’HyPrSpace et ancien ingénieur chez Safran

SAF.PA .

L’entreprise reste toutefois un acteur de taille modeste sur un marché européen des lancements spatiaux de plus en plus encombré.

HyPrSpace n’a pas été sélectionnée lors du premier tour de l’appel d’offres de l’Agence spatiale européenne (ESA) pour la conception d’un lanceur, mais Nicolas Billecocq a indiqué que l’entreprise avait l’intention de se porter à nouveau candidate. Le financement de la start-up provient à parts à peu près égales de sources publiques et privées, notamment une levée de fonds de 21 millions d’euros (24 millions de dollars) finalisée en 2025.

La nouvelle usine de 7.000 mètres carrés située près de Bordeaux peut produire environ 100 moteurs par an, soit suffisamment pour équiper 12 des lanceurs orbitaux prévus par l’entreprise.

Plutôt que de concurrencer les fusées de grande capacité qui déploient des dizaines, voire des centaines de satellites à la fois, telles que celles de SpaceX SPCX.O ou de l’européenne Ariane , HyPrSpace cible les clients qui recherchent un accès dédié à l’espace, a déclaré Nicolas Billecocq.

(1 $ = 0,8851 €)