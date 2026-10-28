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La société finlandaise Fortum n'atteint pas ses objectifs de bénéfices, mais estime que les centres de données soutiennent la demande à long terme
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 12:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 3 à 5, et d'informations contextuelles sur l'accord avec Google au paragraphe 7.)

* Le résultat d'exploitation comparable du troisième trimestre est légèrement en deçà des attentes du marché

* Les prévisions de production nucléaire pour 2026 sont revues à la baisse à 23,0 TWh

* Une croissance considérable de la demande d’électricité est à prévoir, selon le directeur général

* L'accord d'achat d'électricité conclu avec Google assure une sécurité économique jusqu'en 2050

par Elviira Luoma

Fortum FORTUM.HE a annoncé mercredi un résultat d'exploitation inférieur aux prévisions et a revu à la baisse ses prévisions de production nucléaire, ce qui a entraîné une chute de 3% de son cours de bourse, alors même que le groupe d'énergie a assuré que la demande d'électricité à long terme restait forte grâce au développement des centres de données en Finlande.

Le premier groupe énergétique finlandais, qui tire l’essentiel de sa production d’électricité du nucléaire et de l’hydroélectricité, mise sur la hausse de la demande d’électricité dans les pays nordiques, alimentée par les centres de données et d’autres grands consommateurs d’électricité, pour soutenir les prix de l’électricité à long terme.

“L’activité des centres de données en Finlande est à un niveau très élevé, ce qui soutient la demande à long terme”, a déclaré le directeur général Markus Rauramo, ajoutant que Fortum était en dialogue avec un large éventail de clients.

“Je m’attends à ce que tous les projets ne se concrétisent pas. Diverses questions liées aux autorisations et autres problèmes ralentiront certains projets, voire les bloqueront, mais c’est tout à fait prévisible; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle notre propre portefeuille de projets est si important”, a déclaré Markus Rauramo à Reuters.

“Nous pensons qu’une croissance considérable de la demande est bel et bien à venir, au vu des indications actuelles”, a-t-il ajouté.

Fortum a signé le mois dernier un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 22 ans avec Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet, portant sur jusqu’à 50% de la production de l’une des deux centrales nucléaires finlandaises, dans le cadre du projet d’expansion des infrastructures d’IA de la société technologique, d’un montant de 15 milliards de dollars, en Finlande .

Fortum a indiqué que cet accord offrait une sécurité économique pour la prolongation de la durée de vie et la modernisation de sa centrale de Loviisa jusqu’en 2050, et démontrait l’importance de l’énergie nucléaire pour répondre à la demande croissante en électricité à faible empreinte carbone.

Toutefois, la concrétisation de cette demande à court terme reste progressive et les projets d’électrification industrielle continuent d’avancer à des rythmes différents selon les secteurs, a-t-elle précisé.

Le résultat d'exploitation comparable de Fortum a progressé d'environ 5% pour s'établir à 102 millions d'euros au troisième trimestre, manquant de peu la prévision médiane des analystes de 105 millions d'euros selon un consensus fourni par l'entreprise.

La société a indiqué qu’elle prévoyait un volume de production nucléaire d’environ 23,0 térawattheures en 2026, soit dans la fourchette basse de ses prévisions antérieures, comprises entre 23,0 et 23,5 TWh.

(1 dollar = 0,8981 euro)

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