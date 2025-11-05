La société Exzeo, spécialisée dans les technologies de l'assurance, lève 168 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

La société de technologie d'assurance Exzeo Group a levé 168 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis mardi, en fixant le prix de ses actions dans sa fourchette de prix et en devenant la dernière société d'assurance à poursuivre ses projets d'introduction en bourse.

La société basée à Tampa, en Floride, a vendu 8 millions d'actions au prix de 21 dollars chacune lors de l'introduction en bourse, alors que sa fourchette de prix était comprise entre 20 et 22 dollars, ce qui lui confère une valeur potentielle d'environ 1,91 milliard de dollars.

La société mère d'Exzeo, HCI Group, conservera une participation de 81,5 % à l'issue de l'opération.

L'activité des introductions en bourse aux États-Unis a fortement rebondi après un ralentissement antérieur déclenché par les politiques commerciales changeantes du président américain Donald Trump et la volatilité plus large du marché.

L'appétit des investisseurs pour les nouvelles cotations s'est amélioré, mais la récente fermeture du gouvernement a entraîné des retards à court terme dans le pipeline des introductions en bourse.

Exzeo rejoint une série de sociétés d'assurance qui sont entrées en bourse cette année, notamment Accelerant et Neptune Insurance , qui ont toutes deux été bien accueillies lors de leurs débuts.

Exzeo a été créée en 2012 et fournit des technologies d'assurance et des solutions opérationnelles par le biais de sa plateforme propriétaire, offrant des logiciels et des outils d'analyse pour les assureurs IARD afin de rationaliser la souscription, les sinistres et la gestion des polices d'assurance.

La société sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "XZO". Truist Securities, Citizens Capital Markets et William Blair ont été les co-responsables de l'offre.