La société EquipmentShare.com, spécialisée dans les technologies de la construction, révèle une croissance de son chiffre d'affaires dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

La société de location de matériel de construction EquipmentShare.com a annoncé mardi une hausse de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année, dans le cadre de sa préparation à l'introduction en bourse aux États-Unis.

Le chiffre d'affaires de la société basée à Columbia, dans le Missouri, a atteint 2,81 milliards de dollars pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre, contre environ 2,21 milliards de dollars l'année précédente. Sa perte nette s'est réduite à 25,2 millions de dollars, contre 47,2 millions de dollars au cours de la même période.

Le marché américain des introductions en bourse a rebondi après un ralentissement lié à l'incertitude de la politique commerciale, les attentes croissantes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale renforçant la confiance des dirigeants dans les marchés publics.

EquipmentShare.com sera cotée au Nasdaq sous le symbole "EQPT".

Fondée en 2015, EquipmentShare est une société américaine de location d'équipements et de technologies de construction qui exploite un système reliant les équipements et les travailleurs, aidant les chantiers à fonctionner de manière plus fluide, plus sûre et plus économique grâce à son réseau de location national.

L'entreprise fournit des outils de gestion de flotte, de suivi et de maintenance pour aider les entrepreneurs à travailler plus efficacement.

Après une fin de mois de novembre en demi-teinte, le marché américain des introductions en bourse se prépare à un regain d'activité en fin d'année, les entreprises se hâtant d'exploiter la brève fenêtre d'émission précédant les fêtes de fin d'année.

Cette semaine, Cardinal Infrastructure, fournisseur de services de construction, Lumexa Imaging, opérateur de centres d'imagerie médicale, et Wealthfront, société de technologie financière, se préparent à faire leur entrée sur le marché.

Goldman Sachs, UBS Investment et Wells Fargo figurent parmi les chefs de file de l'émission.