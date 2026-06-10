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La société énergétique ERock est évaluée à 5,5 milliards de dollars alors que son action recule lors de son introduction à la Bourse de New York
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 18:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le titre d'ERock EROC.N a chuté de 6,5% lors de son introduction à la Bourse de New York mercredi, ce qui valorise le fabricant de générateurs à gaz à 5,49 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

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