La société énergétique ERock dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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La société énergétique ERock a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

La société conçoit, déploie et exploite des systèmes modulaires de production d'électricité décentralisée alimentés au gaz naturel destinés aux centres de données, aux services publics et aux clients industriels.

ERock vise une cotation à la Bourse de New York sous le symbole "EROC".

Morgan Stanley et J.P. Morgan sont les co-chefs de file de l'opération.