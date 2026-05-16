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La société énergétique ERock annonce une forte hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 16/05/2026 à 00:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations financières aux paragraphes 1 et 3)

La société énergétique ERock a annoncé une hausse de près de 32 % de son chiffre d'affaires trimestriel alors qu'elle déposait vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, cherchant à tirer parti du regain d'intérêt des investisseurs pour les nouvelles cotations.

Le marché des introductions en bourse montre des signes de reprise, encourageant les entreprises à tester l'appétit des investisseurs après que la volatilité des marchés et l'incertitude géopolitique aient pesé sur les nouvelles cotations en mars.

La société basée à Houston, au Texas, a déclaré un chiffre d'affaires de 31,7 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre 24,1 millions de dollars il y a un an. Elle a enregistré une perte nette de 17,2 millions de dollars, contre une perte de 15,9 millions de dollars un an plus tôt.

ERock conçoit, déploie et exploite des systèmes d'alimentation électrique décentralisés modulaires fonctionnant au gaz naturel pour les centres de données, les services publics et les clients industriels.

La société vise une cotation à la Bourse de New York sous le symbole "EROC".

Morgan Stanley et J.P. Morgan sont les co-chefs de file de l'opération.

Fusions / Acquisitions
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