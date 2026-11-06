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La société dentaire vVardis vise une valorisation pouvant atteindre 4,37 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 20:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

La société spécialisée dans la santé dentaire vVardis a déclaré vendredi qu'elle visait une valorisation pouvant atteindre 4,37 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

La société cherche à lever jusqu’à 228,6 millions de dollars en proposant 9,5 millions d’actions à un prix compris entre 21 et 24 dollars chacune.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, William Blair, UBS Investment Bank et DeutscheBank Securities sont les chefs de file de l'opération.

vVardis prévoit de coter ses actions à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "VVVV".

Fusions / Acquisitions
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