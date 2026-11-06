La société dentaire vVardis prévoit de lever jusqu'à 228,6 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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La société dentaire vVardis a annoncé vendredi qu'elle comptait lever jusqu'à 228,6 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.