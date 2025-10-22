La société de trading de cryptomonnaies FalconX acquiert 21shares dans le cadre de sa stratégie ETF

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5) par Ateev Bhandari et Arasu Kannagi Basil

FalconX a déclaré mercredi qu'elle allait acquérir la société de gestion d'investissements en cryptomonnaies 21shares pour un montant non divulgué, la société de négoce d'actifs numériques renforçant ainsi son activité de fonds négociés en bourse.

L'opération intervient un peu plus d'un mois après que le principal régulateur de Wall Street a supprimé le dernier obstacle à la création de dizaines de nouveaux ETF au comptant liés à des cryptomonnaies allant du solana au dogecoin.

Fondée en 2018 par Hany Rashwan et Ophelia Snyder, 21shares gère aujourd'hui plus de 11 milliards de dollars d'actifs à travers des dizaines de produits.

FalconX prévoit de tirer parti de l'expertise de 21shares en matière d'ETF de cryptomonnaies et de sa plateforme de courtage pour faire progresser l'adoption des produits d'investissement en actifs numériques.

"Avec la rationalisation des voies d'accès à la cotation par la SEC américaine, 21shares se prépare à être à la fois l'équipe de soutien et le moteur lorsque le marché évoluera au-delà des seuls supports basés sur le bitcoin et l'ether", a déclaré Michael Ashley Schulman, associé et directeur des investissements chez Running Point Capital Advisors.

Bien que la mise à jour des normes de la Securities and Exchange Commission (SEC) devrait déclencher une avalanche d'ETF cryptographiques, la fermeture du gouvernement américain pourrait limiter la capacité de l'agence à examiner et à approuver ces dépôts.

Les fonds à fort effet de levier qui suivent les cryptomonnaies et les entreprises connexes suscitent également de plus en plus d'inquiétudes . Au début du mois, le secteur a connu sa plus forte chute jamais enregistrée après que le président américain Donald Trump a ravivé les tensions commerciales avec la Chine.

FalconX, qui a été évaluée à 8 milliards de dollars lors d'un cycle de financement en 2022, a facilité un volume d'échanges de plus de 2 000 milliards de dollars et dispose d'une base de clients dépassant les 2 000 institutions.