La société de technologie quantique EigenQ va entrer en bourse dans le cadre d'une opération avec une SPAC évaluée à 3 milliards de dollars

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EigenQ va entrer en bourse par le biais d'une fusion avec la société de chèque en blanc Silicon Valley Acquisition SVAQ.O , dans le cadre d'une opération valorisant l'entreprise de technologie quantique à environ 3 milliards de dollars, ont-ils annoncé mercredi.

L'activité principale d'EigenQ consiste à développer des systèmes de cybersécurité destinés à protéger les réseaux et les appareils contre de futures attaques menées par de puissants ordinateurs quantiques.

Ce processus, appelé “cryptographie post-quantique”, est conçu pour remplacer les méthodes de chiffrement actuelles par des algorithmes qui resteront sûrs même face aux capacités de l’informatique quantique, garantissant ainsi une protection à long terme des données sensibles et des infrastructures numériques.

Les entreprises mondiales adoptent cette technologie face à la crainte que des pirates ne stockent dès aujourd’hui des données chiffrées pour les déchiffrer plus tard, lorsque les ordinateurs quantiques seront suffisamment puissants pour contourner les protections actuelles – un risque connu sous le nom de “récolter maintenant, déchiffrer plus tard”.

La société se concentre également sur les réseaux de communication résistants à l’informatique quantique et sur le développement de technologies de détection destinées à des applications dans les domaines de la défense, de l’industrie, de l’environnement et de la stratégie.

“Nous pensons que l’introduction en bourse nous apportera les ressources, la visibilité et la flexibilité stratégique nécessaires pour accélérer la commercialisation et élargir notre portefeuille technologique”, a déclaré Jose R Rosas-Bustos, directeur général d’EigenQ, dans un communiqué.

EigenQ a conclu des partenariats avec des entreprises technologiques mondiales, notamment HPE HPE.N et AMD AMD.O . Ses premiers efforts de commercialisation se concentrent sur les marchés des pouvoirs publics, de la défense et des infrastructures critiques, où les exigences réglementaires et les obligations en matière de sécurité génèrent une demande immédiate.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de cette année.