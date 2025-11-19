La société de technologie nucléaire Oklo, soutenue par Altman, bénéficie d'un contrat avec Siemens Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions d'Oklo OKLO.N en hausse de 7 % à 103,23 $ en pré-marché

** La société de technologie nucléaire soutenue par Sam Altman signe avec Siemens Energy ENR1n.DE pour la construction de son système de conversion d'énergie, ce qui, selon elle, réduit les risques liés aux défis de la chaîne d'approvisionnement et du calendrier

** A la dernière clôture, OKLO a progressé de 355% depuis le début de l'année