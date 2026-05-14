La société de technologie du voyage Sabre recule pour la cinquième journée consécutive après l'annonce d'un accord sur sa dette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** Le titre de la société de technologie du voyage Sabre SABR.O a chuté de 4,9 % à 1,64 $, enregistrant une cinquième séance consécutive de baisse après une levée de fonds liée au refinancement de sa dette ** Jeudi matin, SABR, basée à Southlake, au Texas, a annoncé qu'elle avait vendu de manière privée pour 150 millions de dollars de billets échangeables à 7 % échéant en 2031, notamment à certains actionnaires existants

** La société a l'intention d'utiliser une partie du produit net pour racheter 100 millions de dollars de ses obligations échangeables en circulation à 7,32 % échéant en 2026

** Elle indique qu'elle prévoit d'utiliser le reste pour rembourser/racheter/retirer les obligations échangeables existantes, "ce qui, au final, n'entraînera aucune augmentation de la dette résultant de cette transaction" ** Jeudi dernier, l'action SABR a progressé de 13 % pour clôturer à 2,07 dollars après que la société a annoncé un chiffre d'affaires de 760 millions de dollars au premier trimestre , dépassant le consensus LSEG, grâce à une croissance de 9 % en glissement annuel du chiffre d'affaires de la place de marché, tirée par l'augmentation des réservations de distribution et la hausse des frais de réservation moyens

** Compte tenu de la baisse d'aujourd'hui, l'action SABR affiche une hausse de 20 % depuis le début de l'année, pour une capitalisation boursière d'environ 650 millions de dollars

** 1 analyste attribue à l'action la note "achat fort", 5 la note "conserver"; objectif de cours médian de 2 $ - LSEG