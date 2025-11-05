La société de technologie d'assurance Exzeo évaluée à 1,9 milliard de dollars lors de ses débuts discrets à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 4, 8 et 9)

Les actions de la société de technologie d'assurance Exzeo Group XZO.N sont restées stables lors de leurs débuts à la Bourse de New York mercredi, s'écartant de la tendance des fortes cotations dans le secteur de l'assurance et valorisant la société à près de 1,91 milliard de dollars.

Les actions de la société Exzeo , basée à Tampa, en Floride, ont ouvert à 21 dollars l'unité, au même niveau que le prix de l'offre.

Exzeo a vendu 8 millions d'actions lors de son introduction en bourse mardi, au milieu de sa fourchette cible de 20 à 22 dollarspar action, ce qui lui a permis de lever 168 millions de dollars .

Les débuts discrets d'Exzeo interviennent alors que plusieurs compagnies d'assurance ont suscité un vif intérêt de la part des investisseurs lors de leur première journée de cotation cette année, notamment Accelerant ARX.N et Neptune Insurance NP.N .

L'activité des introductions en bourse aux États-Unis a rebondi après un ralentissement déclenché par les politiques commerciales changeantes du président Donald Trump et la volatilité plus générale du marché , mais une fermeture prolongée du gouvernement a entraîné des retards à court terme dans le pipeline des introductions en bourse.

Le mois dernier, la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis a facilité le processus d'introduction en bourse des entreprises pendant la fermeture, en permettant aux déclarations d'enregistrement d'entrer en vigueur automatiquement si le prix est fixé 20 jours avant l'introduction en bourse.

Exzeo, créée en 2012, fournit des logiciels et des outils d'analyse aux assureurs IARD afin de rationaliser la gestion des souscriptions, des sinistres et des polices d'assurance.

La société mère d'Exzeo, HCI Group, conservera une participation de 81,5 % à l'issue de l'offre.

Truist Securities, Citizens Capital Markets et William Blair ont été les co-chefs de file de l'opération.