Le gouvernement lance la suspension de Shein en France

Le logo du distributeur chinois de fast-fashion Shein sur la façade du BHV Marais à Paris, France

Le gouvernement a annoncé mercredi une procédure de suspension des ventes en ligne de Shein en France après plusieurs jours de vive polémique sur la nature des objets disponibles sur la plateforme chinoise, notamment des poupées à caractère pédopornographique et des armes.

Cette menace de suspension en l'absence de retrait des produits concernés sous 48 heures a été brandie le jour même de l'ouverture par Shein de son premier magasin physique au monde, au sein du BHV au coeur de Paris.

"Indépendamment" des annonces du gouvernement, la plateforme chinoise, qui expédie par ailleurs à travers le monde des vêtements à bas prix de sa propre marque fabriqués en Chine, a annoncé de son côté la suspension en France des ventes sur son site de produits fabriqués par des tiers, le temps de procéder à un examen de cette "marketplace".

Outre la nature des objets vendus sur son site, Shein est contesté par une grande partie de la classe politique et d'autres distributeurs ou producteurs, notamment dans l'industrie textile, pour son modèle à bas coût et la qualité de ses produits, accusés de favoriser le dumping social et économique et de contribuer à la dégradation de l'environnement.

Shein a dit dans un communiqué suspendre les activités de sa "marketplace" en France le temps de procéder à un examen exhaustif des produits vendus par des tiers sur sa plateforme et de vérifier qu'ils respectent ses propres normes ainsi que la législation française.

Shein a réitéré en outre sa volonté d'"engager dans les plus brefs délais un dialogue avec les autorités françaises afin de répondre aux préoccupations exprimées et de présenter les mesures déjà mises en oeuvre pour protéger les consommateurs français".

Le ministère de l'Economie a pour sa part déclaré que "le gouvernement engage(ait) la procédure de suspension de Shein le temps nécessaire pour que la plateforme démontre aux pouvoirs publics que l'ensemble de ses contenus soient enfin en conformité avec nos lois et règlements".

Si des produits interdits sont toujours en vente sous 48 heures, le gouvernement pourra "exiger la suspension du site internet Shein en France", déclare Bercy dans un communiqué.

"Par ailleurs, au regard du caractère systématique et répété des infractions de la plateforme (...), le ministre (de l'Intérieur) Laurent Nuñez a saisi la justice pour demander le blocage du site, pour faire cesser de façon certaine les graves dommages à l'ordre public causés par les défaillances de Shein", ajoute-t-il.

Le gouvernement a enfin demandé à la Commission européenne l'ouverture d'une enquête sur les pratiques de la plateforme chinoise.

LES CLIENTS ONT AFFLUÉ AU BHV

L'ouverture de cette procédure de suspension a été simultanément annoncée à l'Assemblée nationale lors de la séance des questions au gouvernement et a été saluée par des applaudissements nourris des députés.

Déjà visé par une enquête après la découverte de la vente de poupées à caractère pédopornographique sur son site, Shein a été mis en cause mercredi par un député pour la présence d'armes de catégorie A telles que des machettes ou des coups de poing américains parmi les objets proposés sur sa plateforme.

L'élu LR Antoine Vermorel-Marques a annoncé sur X avoir saisi le parquet.

Sans citer Shein, le parquet d'Aix-en-Provence a annoncé mercredi l'interpellation du destinataire d'un colis en provenance de Chine contenant une poupée à caractère pédopornographique. Cet homme a déjà été condamné pour des faits d'agression sexuelle et a reconnu avoir commandé cette poupée "à des fins sexuelles", a précisé le parquet, qui va le convoquer devant le tribunal correctionnel et a requis son placement sous contrôle judiciaire.

Malgré ces polémiques, des dizaines de clients ont fait la queue pendant plusieurs heures devant les portes du BHV avant l'ouverture de la première boutique physique Shein au monde, qui occupe un millier de mètres carrés au sixième étage du grand magasin situé dans le Marais à Paris. Des policiers avaient été déployés pour éloigner quelques manifestants.

Frédéric Merlin, président de la Société des Grands Magasins (SGM), propriétaire du BHV, est venu saluer ces clients alors que son groupe espère tirer parti de la concession accordée à Shein pour attirer une clientèle plus jeune séduite par les produits à bas prix vendus par le groupe chinois.

"Le BHV, ça a toujours été le grand magasin des Parisiens, le grand magasin de tous, c'est le grand magasin populaire des Parisiens", a-t-il dit sur BFMTV/RMC.

"Je suis très fier aujourd'hui de pouvoir donner pour la première fois au monde une dimension physique à cette marque Shein", a-t-il ajouté.

Shein ne communique pas sur la taille exacte de ses activités en France et n'a pas répondu aux questions de Reuters sur son chiffre d'affaires dans le pays. D'après son dernier rapport exigé par l'Union européenne auprès des grandes plateformes de vente en ligne, le site chinois a compté en moyenne 27,3 millions de visiteurs mensuels en France sur la période février-juillet.

(Mimosa Spencer, Sarah Meyssonnier, Michaela Cabrera, Lucien Libert, Alessandro Parodi, Dominique Patton, Helen Reid, Inti Landauro, Marc Leras, Zhifan Liu, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)