La société de taxis aériens Joby progresse après que H.C. Wainwright a relevé sa note à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de Joby Aviation JOBY.N augmentent de 8,25 % à 10,63 $ avant le marché

** Le courtier H.C. Wainwright relève la note de la société de taxis aériens de "neutre" à "achat"; maintient le PT à 18 $

** L'annonce par la société concernant Uber UBER.N Air devrait servir de point d'inflexion à l'action pour entamer sa prochaine étape de croissance alors qu'elle entre dans sa phase de commercialisation

** Mercredi, Co a annoncé un partenariat avec Uber pour lancer la réservation de taxis aériens électriques

** "Les investisseurs doivent garder à l'esprit que des retards de certification sont possibles, que la consommation de trésorerie restera élevée et que Co ne générera que des revenus modestes de ses opérations Blade à court terme" - a déclaré le courtier

** Le PT médian des 11 courtiers couvrant JOBY est de 15,25 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 31,61% depuis le début de l'année