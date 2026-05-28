La société de stockage d'énergie NeoVolta recule après une vente d'actions de 25 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** Les actions de NeoVolta NEOV.O , fabricant de systèmes de stockage d'énergie par batterie, ont chuté de 12,4 % à 2,26 $ lors des échanges avant l'ouverture jeudi, après la fixation du prix d'une offre complémentaire de 25 millions de dollars ** NEOV, basée à Poway, en Californie, vend environ 12,2 millions d'actions à 2,05 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 20,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action ** La société, qui compte environ 42,7 millions d'actions en circulation, a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les obligations de la coentreprise, pour le fonds de roulement et pour les besoins généraux de l'entreprise, conformément au prospectus

** Lake Street Capital Markets est le seul teneur de livre

** L'action NEOV a chuté de 6,5 % mercredi, portant sa perte depuis le début de l'année à 15 %