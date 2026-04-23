La société de soins de la peau Galderma enregistre une hausse de 25,5 % de son chiffre d'affaires, grâce au marché américain

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(Ajoute la réaction du cours de l'action et le commentaire du directeur général au paragraphe 4)

La société suisse de soins de la peau Galderma GALD.S a déclaré jeudi que les ventes du premier trimestre avaient bondi de 25,5% à taux de change constants pour atteindre 1,47 milliard de dollars et a signalé qu'elle pourrait gérer l'impact des droits de douane américains en 2026.

Le groupe zougois a été porté par une forte demande aux États-Unis, où les ventes ont bondi de 41,5% en glissement annuel sur la période janvier-mars.

"Sur la base du solide début d'année, les prévisions sont de moins en moins risquées, ce qui permet de naviguer avec confiance dans un environnement volatile", a déclaré Galderma dans un communiqué.

Les résultats ont fait grimper les actions de la société, qui ont augmenté de plus de 6 % peu avant 0900 GMT.

Galderma, qui a été cotée à la bourse suisse il y a un peu plus de deux ans, a déclaré que son exposition aux droits de douane américains devrait rester "gérable" cette année.

Le directeur général Flemming Ornskov a déclaré que les ventes de son traitement injectable contre la dermatite Nemluvio étaient très fortes, la demande américaine pour les produits de soins dermatologiques étant particulièrement robuste sur Amazon et d'autres plateformes de commerce électronique.

M. Ornskov a déclaré à Reuters que Galderma gagnait des parts de marché aux États-Unis et qu'il surveillait la manière dont les entreprises géraient les remboursements potentiels liés aux droits de douane annulés par la Cour suprême des États-Unis.

Les montants dus ne modifieraient pas sensiblement les perspectives financières du groupe pour 2026, a-t-il déclaré.

Galderma a jusqu'à présent réussi à atténuer l'impact du conflit au Moyen-Orient, a déclaré M. Ornskov.

"Nous n'avons pas vraiment constaté d'impact sur nos coûts d'approvisionnement à ce stade", a-t-il déclaré. "Et nous avons une chaîne d'approvisionnement très diversifiée."