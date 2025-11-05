 Aller au contenu principal
La société de services publics PPL Corp. dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à un volume de ventes élevé
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PPL Corp PPL.N a battu les estimations de bénéfices ajustés du troisième trimestre mercredi, car le service public a bénéficié d'un volume de ventes plus élevé en raison de conditions météorologiques plus chaudes dans ses zones de service.

Les températures plus élevées ont incité les consommateurs à utiliser davantage les climatiseurs pendant les mois d'été, ce qui a stimulé la demande et les bénéfices des entreprises de services publics telles que PPL.

PPL produit et fournit de l'électricité à près de 3,5 millions de clients en Pennsylvanie, au Kentucky et à Rhode Island.

Les services publics augmentent également leurs dépenses d'investissement pour moderniser l'infrastructure du réseau en réponse à l'augmentation de la demande d'électricité, car ils font face à des demandes massives de nouvelles capacités électriques de la part des centres de données, qui visent à prendre en charge des tâches complexes liées à l'IA.

En octobre, PPL a reçu l'approbation de la Kentucky Public Service Commission (KPSC) pour construire deux nouvelles unités à cycle combiné au gaz naturel de 645 mégawatts, dont l'exploitation est prévue à partir de 2030 et 2031, respectivement.

Les recettes d'exploitation trimestrielles de PPL ont augmenté pour atteindre 2,24 milliards de dollars, contre 2,07 milliards de dollars l'année précédente.

La société a réduit la fourchette de ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année à 1,78-1,84 dollar par action, contre 1,75-1,87 dollar précédemment, le point médian restant inchangé.

La société basée à Allentown, en Pennsylvanie, a enregistré un bénéfice ajusté de 48 cents par action au troisième trimestre, contre 46 cents estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

PPL
36,580 USD NYSE +0,84%
