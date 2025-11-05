La société de services publics PPL Corp. dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à un volume de ventes élevé

PPL Corp PPL.N a battu les estimations de bénéfices ajustés du troisième trimestre mercredi, car le service public a bénéficié d'un volume de ventes plus élevé en raison de conditions météorologiques plus chaudes dans ses zones de service.

Les températures plus élevées ont incité les consommateurs à utiliser davantage les climatiseurs pendant les mois d'été, ce qui a stimulé la demande et les bénéfices des entreprises de services publics telles que PPL.

PPL produit et fournit de l'électricité à près de 3,5 millions de clients en Pennsylvanie, au Kentucky et à Rhode Island.

Les services publics augmentent également leurs dépenses d'investissement pour moderniser l'infrastructure du réseau en réponse à l'augmentation de la demande d'électricité, car ils font face à des demandes massives de nouvelles capacités électriques de la part des centres de données, qui visent à prendre en charge des tâches complexes liées à l'IA.

En octobre, PPL a reçu l'approbation de la Kentucky Public Service Commission (KPSC) pour construire deux nouvelles unités à cycle combiné au gaz naturel de 645 mégawatts, dont l'exploitation est prévue à partir de 2030 et 2031, respectivement.

Les recettes d'exploitation trimestrielles de PPL ont augmenté pour atteindre 2,24 milliards de dollars, contre 2,07 milliards de dollars l'année précédente.

La société a réduit la fourchette de ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année à 1,78-1,84 dollar par action, contre 1,75-1,87 dollar précédemment, le point médian restant inchangé.

La société basée à Allentown, en Pennsylvanie, a enregistré un bénéfice ajusté de 48 cents par action au troisième trimestre, contre 46 cents estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.