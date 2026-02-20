La société de services publics PPL chute en raison d'une prévision de bénéfice négative pour 2026

20 février - ** Les actions de PPL Corp PPL.N chutent de 2,9 % à 35,91 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 1,90 $/action et 1,98 $/action, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,95 $/action - données compilées par LSEG

** PPL annonce un bénéfice ajusté de 41 cents par action pour le quatrième trimestre, en ligne avec les attentes des analystes

** La société met à jour son plan d'investissement à 23 milliards de dollars de 2026 à 2029, par rapport au plan précédent de 20 milliards de dollars de 2025 à 2028

** En 2025, PPL a baissé de 3%