La société de services pétroliers Innovex chute après la cession d'actions par le principal actionnaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février -

** Les actions de la société de services pétroliers Innovex International INVX.N ont baissé de 6,9 % avant la cloche à 27,24 $ après une offre secondaire de 148 millions de dollars

** INVX, basée à Houston (Texas), a déclaré mercredi dernier () 5,75 millions d'actions délestées par des affiliés d'Amberjack Capital Partners au prix de 25,75 dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 12 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** INVX va racheter 575 000 actions aux preneurs fermes

** JP Morgan, Citigroup, Jefferies et Piper Sandler sont les teneurs de livre conjoints

** Avant l'offre, la société de capital-investissement Amberjack détenait ~29,37 millions d'actions, soit ~43% des ~69,1 millions d'actions en circulation d'INVX, selon le prospectus

** Jusqu'au mercredi, l'action a augmenté de 34 % depuis le début de l'année, dont 15 % cette semaine ** La société a déclaré tard lundi que le chiffre d'affaires du 4ème trimestre a augmenté de 14% par rapport au trimestre précédent pour atteindre ~274 millions de dollars, grâce à des livraisons de produits sous-marins plus importantes que prévu, au chiffre d'affaires des acquisitions de DWS et de Citadel, et au lancement de nouveaux produits

** 2 analystes estiment que l'action est "achetée", 1 estime qu'elle est "conservée"; les objectifs de cours sont de 20 $, 27 $ et 34 $, selon les données de LSEG