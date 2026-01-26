 Aller au contenu principal
La société de services pétroliers Baker Hughes affiche une hausse de 11 % de son bénéfice trimestriel ajusté
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 00:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les détails des résultats trimestriels, prévisions des paragraphes 2 à 6 et du paragraphe 8)

Baker Hughes BKR.O a annoncé dimanche une hausse de 11% de son bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre, la demande pour ses équipements et services de technologie gazière ayant plus que compensé la faiblesse de ses activités de services et d'équipements pétroliers.

Au cours des derniers trimestres, la société a misé sur la demande d'équipements et de services, tels que les turbines à gaz et les compresseurs, qu'elle fournit aux entreprises de gaz naturel liquéfié (LNG), car la faiblesse des prix du pétrole a nui à l'activité de forage et de complétion dans les bassins pétroliers.

Le chiffre d'affaires de l'activité technologie industrielle et énergétique de la société, qui comprend la technologie et les services liés au gaz et contribue à un peu plus de la moitié de son chiffre d'affaires, a augmenté de 9 % pour atteindre 3,8 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires de l'activité de services et d'équipements pétroliers a quant à lui baissé de 8 %, à 3,6 milliards de dollars, a indiqué la société, ajoutant que les réductions de coûts ont permis de renforcer les marges.

La société, dont le siège est à Houston, prévoit une croissance moyenne à un chiffre de son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements, les marges de ses activités industrielles et technologiques atteignant son objectif de 20 %, tandis que les marges des activités de services et d'équipements pétroliers resteront relativement stables.

Baker Hughes a ajouté qu'elle s'attendait à ce que les commandes des entreprises industrielles et énergétiques restent à des niveaux élevés, grâce à l'élan continu du développement du GNL, à la forte demande d'unités flottantes, de production, de stockage et de déchargement et d'infrastructures gazières, ainsi que de systèmes d'alimentation en énergie.

Le bénéfice net ajusté attribuable à Baker Hughes s'est élevé à 772 millions de dollars, soit 78 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 694 millions de dollars, soit 70 cents par action, un an plus tôt.

La société a pris une charge de restructuration de 215 millions de dollars, entre autres, au cours du trimestre.

