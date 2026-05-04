La société de services médicaux d'urgence GMR vise une valorisation de 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un objectif de valorisation au paragraphe 1 et de précisions tout au long du texte)

La société de services médicaux d'urgence GMR Solutions a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation pouvant atteindre 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

La société basée à Lewisville, au Texas, connue sous le nom de Global Medical Response, cherche à lever jusqu'à 797,9 millions de dollars lors de son introduction en bourse en proposant 31,9 millions d'actions à un prix compris entre 22 et 25 dollars chacune.

Des fonds affiliés aux sociétés d'investissement KKR

KKR.N , Ares ARES.N et HPS devraient acheter pour 350 millions de dollars de bons de souscription dans le cadre d'un placement privé.

J.P. Morgan, KKR et BofA Securities figurent parmi les souscripteurs. GMR Solutions sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "GMRS".