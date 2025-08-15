La société de services d'ingénierie Legence dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Legence, fournisseur de services d'ingénierie et de maintenance, a annoncé vendredi qu'il avait déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Le marché américain des introductions en bourse a connu un regain d'activité avec une flopée d'entreprises se présentant pour coter leurs actions afin de profiter de la confiance croissante des investisseurs, après un ralentissement en avril en raison des changements de politique commerciale.

Les actions de l'échange de crypto-monnaies Bullish BLSH.N ont plus que doublé lors de leur introduction à New York en début de semaine.

Goldman Sachs et Jefferies sont les chefs de file de l'offre. La société cotera ses actions sur le Nasdaq sous le symbole "LGN".