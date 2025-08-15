 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 950,50
+0,79%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société de services d'ingénierie Legence dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 19:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Legence, fournisseur de services d'ingénierie et de maintenance, a annoncé vendredi qu'il avait déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Le marché américain des introductions en bourse a connu un regain d'activité avec une flopée d'entreprises se présentant pour coter leurs actions afin de profiter de la confiance croissante des investisseurs, après un ralentissement en avril en raison des changements de politique commerciale.

Les actions de l'échange de crypto-monnaies Bullish BLSH.N ont plus que doublé lors de leur introduction à New York en début de semaine.

Goldman Sachs et Jefferies sont les chefs de file de l'offre. La société cotera ses actions sur le Nasdaq sous le symbole "LGN".

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank