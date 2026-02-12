La société de semi-conducteurs Amkor glisse après l'annonce d'une offre secondaire par la famille Kim

12 février -

** Amkor Technology AMKR.O , société de services d'emballage et de test de semi-conducteurs, en baisse de ~6%

lors des échanges après-Bourse à 48,60 $ après l'annonce d'une offre secondaire

** AMKR, basée à Tempe, Arizona, a annoncé () qu'un véhicule d'investissement pour les membres de la famille Kim et Susan Kim, sa présidente du conseil d'administration, cédera 10 millions d'actions.

** Après l'offre, la famille Kim détiendra plus de 49 % des actions d'AMKR

** L'actionnaire vendeur prévoit de bloquer pendant 180 jours les actions qu'il détient encore

** AMKR a ~247,3 millions d'actions en circulation au 10 février, selon le prospectus ()

** Goldman Sachs est l'unique teneur de livre de l'offre

** Les actions AMKR ont clôturé jeudi en baisse de 8,2 % à 51,59 $. Néanmoins, l'action a augmenté de 31% depuis le début de l'année et de près de 140% au cours des 12 derniers mois

** Sur les 12 analystes qui couvrent le titre, 4 l'évaluent à "acheter", 7 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 55 $, en hausse par rapport à 35 $ il y a un mois, selon les données de LSEG