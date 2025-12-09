 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 065,68
-0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société de sécurité d'identité Saviynt évaluée à environ 3 milliards de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter des détails et un contexte dans les paragraphes)

La société de sécurité d'identité Saviynt a déclaré mardi qu'elle était valorisée à environ 3 milliards de dollars lors d'un tour de table mené par la société d'investissement américaine KKR KKR.N , alors que les entreprises renforcent leurs outils de sécurité face à l'augmentation des menaces liées à l'IA.

L'entreprise a levé 700 millions de dollars lors de ce tour de table, auquel se sont joints Sixth Street Growth et TenEleven, et auquel a également participé le bailleur de fonds existant, Carrick Capital Partners.

Saviynt est une société de sécurité de l'identité basée sur l'IA qui aide les organisations à contrôler l'accès des personnes, des machines et des systèmes d'IA à travers les applications, les données et l'infrastructure, dans le but de se protéger contre les risques et de soutenir l'utilisation de l'IA à grande échelle.

Les organisations ont augmenté leurs dépenses en outils de sécurité de l'identité pour limiter les violations et rationaliser les opérations, avec des lois plus strictes sur la confidentialité des données, des cyberattaques mondiales croissantes et des menaces émergentes basées sur l'IA qui alimentent davantage la demande.

"Saviynt a construit l'une des plateformes de sécurité de l'identité les plus avancées et les plus complètes du marché, spécialement conçue pour l'ère de l'IA", a déclaré Ben Pederson, directeur général de KKR.

La société basée à El Segundo, en Californie, a déclaré qu'elle utiliserait les fonds pour accélérer le développement de produits, la création d'outils de migration basés sur l'IA et l'intégration avec les fournisseurs de cloud et les partenaires logiciels.

Son concurrent SailPoint SAIL.O a été évalué à 12,8 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en février.

Saviynt compte parmi ses clients des entreprises telles que Levi's, Kraft Heinz, Western Digital et ADS, selon son site web.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

KKR & CO
133,390 USD NYSE +2,40%
SAILPOINT
19,1100 USD NASDAQ -5,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank