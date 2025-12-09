La société de sécurité d'identité Saviynt évaluée à environ 3 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

La société de sécurité d'identité Saviynt a déclaré mardi qu'elle était valorisée à environ 3 milliards de dollars lors d'un tour de table mené par la société d'investissement américaine KKR KKR.N , alors que les entreprises renforcent leurs outils de sécurité face à l'augmentation des menaces liées à l'IA.

L'entreprise a levé 700 millions de dollars lors de ce tour de table, auquel se sont joints Sixth Street Growth et TenEleven, et auquel a également participé le bailleur de fonds existant, Carrick Capital Partners.

Saviynt est une société de sécurité de l'identité basée sur l'IA qui aide les organisations à contrôler l'accès des personnes, des machines et des systèmes d'IA à travers les applications, les données et l'infrastructure, dans le but de se protéger contre les risques et de soutenir l'utilisation de l'IA à grande échelle.

Les organisations ont augmenté leurs dépenses en outils de sécurité de l'identité pour limiter les violations et rationaliser les opérations, avec des lois plus strictes sur la confidentialité des données, des cyberattaques mondiales croissantes et des menaces émergentes basées sur l'IA qui alimentent davantage la demande.

"Saviynt a construit l'une des plateformes de sécurité de l'identité les plus avancées et les plus complètes du marché, spécialement conçue pour l'ère de l'IA", a déclaré Ben Pederson, directeur général de KKR.

La société basée à El Segundo, en Californie, a déclaré qu'elle utiliserait les fonds pour accélérer le développement de produits, la création d'outils de migration basés sur l'IA et l'intégration avec les fournisseurs de cloud et les partenaires logiciels.

Son concurrent SailPoint SAIL.O a été évalué à 12,8 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en février.

Saviynt compte parmi ses clients des entreprises telles que Levi's, Kraft Heinz, Western Digital et ADS, selon son site web.