La société de satellites Astro Digital va entrer en bourse dans le cadre d'une opération de SPAC de 587 millions de dollars

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Le fabricant de satellites Astro Digital a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue de son introduction en bourse par le biais d'une fusion avec la société à chèque en blanc Proem Acquisition Corp I, dans le cadre d'une opération valorisant l'entreprise à environ 587 millions de dollars.

Voici quelques détails:

* Les entreprises spatiales en phase de démarrage se tournent de plus en plus vers les fusions avec des SPAC afin de tirer parti de la forte demande des investisseurs et de lever des capitaux plus rapidement, alors que l’augmentation des dépenses publiques et la demande croissante de constellations de satellites alimentent la croissance du secteur.

* La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La société issue de la fusion devrait être cotée au Nasdaq.

* Astro Digital conçoit, fabrique et exploite des satellites destinés à des applications telles que l’observation de la Terre, les communications, les infrastructures spatiales et la défense.

* Depuis 2018, elle a livré près de 40 satellites et compté plus de 30 clients, parmi lesquels la Nasa, le ministère américain de la Défense, Boeing et Sony.

* Cette opération devrait rapporter à Astro Digital un produit brut pouvant atteindre 180 millions de dollars, dont jusqu’à 130 millions de dollars détenus sur le compte fiduciaire de Proem et environ 50 millions de dollars provenant d’investissements PIPE menés par Proem Asset Management et Leon Capital Group.