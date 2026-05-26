La société de redevances gazières WhiteHawk Minerals vise une valorisation de 701 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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WhiteHawk Minerals vise une valorisation pouvant atteindre 701,2 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que la société spécialisée dans les redevances sur le gaz naturel cherche à tirer parti de l'intérêt des investisseurs pour les actifs énergétiques nationaux.

La société, basée à Philadelphie, en Pennsylvanie, cherche à lever jusqu'à 187 millions de dollars en proposant environ 6,9 millions d'actions à un prix compris entre 25 et 27 dollars chacune, a-t-elle annoncé mardi.

Alors que les prix du brut restent élevés dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, de nombreux émetteurs du secteur de l'énergie et des secteurs connexes ont décidé d'aller de l'avant avec leurs projets d'introduction en bourse afin de saisir cette opportunité.

EagleRock EROK.N , une société de redevances du bassin permien, est entrée en bourse au début du mois et a enregistré une hausse de 27 % à la dernière clôture.

WhiteHawk, qui compte parmi ses investisseurs Omega Capital Partners, la société du milliardaire Leon Cooperman, a bénéficié de la hausse de la demande en gaz naturel destiné à alimenter la production d’électricité aux États-Unis, soutenue par la croissance tirée par l’IA.

"Nous avons observé un marché secondaire favorable dans les secteurs énergétiques liés à l'IA, où la demande a été très forte cette année", a déclaré à Reuters Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX, ajoutant que cette introduction en bourse intervient à un moment où le thème de l'électricité liée à l'IA trouve un écho très favorable auprès des investisseurs.

Fondée en 2022, WhiteHawk concentre ses droits de redevance dans les gisements de schiste de Marcellus et Haynesville, couvrant environ 3,4 millions d'acres bruts au 31 mars.

Sa présence dans les Appalaches est proche des principaux corridors de croissance des centres de données en Virginie, en Ohio et en Pennsylvanie.

Dans le cadre de cette offre, les fonds et comptes gérés par les investisseurs de référence Horizon Kinetics Asset Management et T. Rowe Price Investment Management devraient acquérir jusqu'à 74 millions de dollars d'actions.

Raymond James, Stifel et J.P. Morgan sont les co-chefs de file. WhiteHawk Minerals sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "WHK".