La société de recrutement Manpower constate une stabilisation des embauches au niveau mondial après une année 2025 difficile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ManpowerGroup MAN.N voit le marché mondial du recrutement se stabiliser après une année 2025 difficile et affirme que l'amélioration des conditions économiques pourrait préparer le secteur à la croissance en 2026, même si les employeurs et les travailleurs restent prudents dans un contexte d'incertitude géopolitique et commerciale.

"Avec une amélioration des perspectives économiques en Europe et des perspectives économiques très solides aux États-Unis, il y a de l'espoir que l'industrie du recrutement dans son ensemble puisse voir des opportunités de croissance en 2026", a déclaré le directeur général Jonas Prising à Reuters lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Il a refusé de donner des perspectives spécifiques pour Manpower, la société de recrutement américaine devant présenter ses résultats du quatrième trimestre le 29 janvier.