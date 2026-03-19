La société de placement immobilier pour personnes âgées Janus Living lève 840 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse élargie

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Le fonds d'investissement immobilier pour les personnes âgées Janus Living a déclaré jeudi qu'il avait levé 840 millions de dollars lors de son introduction en bourse élargie aux États-Unis, après avoir fixé le prix de ses actions à l'extrémité supérieure de la fourchette prévue par le marché.

La société, issue de Healthpeak Properties DOC.N , un fonds d'investissement spécialisé dans les soins de santé, a vendu 42 millions d'actions au prix de 20 dollars chacune. Elle avait initialement prévu de vendre 37 millions d'actions dans une fourchette de 18 à 20 dollars chacune.

Certaines entreprises poursuivent leurs cotations alors même que l'escalade des tensions géopolitiques alimente la volatilité et déstabilise les marchés ces dernières semaines.

L'augmentation de la demande de logements pour personnes âgées aux États-Unis, due au fait que la population âgée planifie ses soins en fonction de l'évolution démographique, a stimulé les perspectives de croissance pour des sociétés telles que Janus.

La FPI basée à Denver, dans le Colorado, exploite 34 résidences pour personnes âgées dans 10 États américains, avec une forte concentration en Floride et au Texas, qui représentent ensemble environ 69 % de son portefeuille.

À l'issue de l'offre, Healthpeak devrait détenir environ 214,7 millions d'actions ordinaires de Janus, ce qui lui confère une participation avec droit de vote d'environ 83,6 % dans la société.

La société devrait être cotée à la Bourse de New York vendredi sous le symbole "JAN". BofA Securities et J.P.Morgan ont été les chefs de file de l'offre.