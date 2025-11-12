La société de paiement BILL envisage une vente, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 6 à 11) par Milana Vinn

La société de paiement BILL Holdings

BILL.N étudie la possibilité d'une vente, ont déclaré mardi à Reuters deux sources au fait du dossier, alors qu'elle est confrontée à la pression d'investisseurs activistes.

Les actions de la société - dont la capitalisation boursière s'élève à 4,66 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG - ont progressé de 14% dans les échanges d'après séance.

La société BILL, basée à San Jose, en Californie, travaille avec des conseillers sur une vente potentielle, après avoir conclu que ses actions sont sous-évaluées sur le marché public, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat parce que les délibérations sont confidentielles.

Les discussions n'en sont qu'à leur début, ont précisé les sources, ajoutant qu'il n'y avait aucune garantie d'un accord.

BILL Holdings n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La pression sur BILL a commencé à monter publiquement en septembre, lorsque l'investisseur activiste Starboard Value a révélé dans un document réglementaire qu'il avait accumulé une participation de 8,5 % dans la société. Une semaine plus tard, Reuters a rapporté, en citant des sources, que Starboard avait proposé quatre candidats pour le conseil d'administration de BILL, signalant ainsi qu'il était prêt à mener une course aux procurations pour imposer des changements.

À peu près au même moment, Reuters a rapporté qu'Elliott Investment Management, une autre société activiste connue pour pousser les entreprises à la vente, avait également pris une participation importante . Elliott aurait plaidé pour que BILL cherche à se vendre, ajoutant ainsi une deuxième voix puissante appelant à une révision stratégique de l'entreprise.

BILL Holdings fournit des logiciels basés sur le cloud qui aident les petites et moyennes entreprises à automatiser des opérations financières complexes, telles que la gestion des comptes créditeurs et débiteurs. L'intérêt des activistes suggère qu'ils pensent que la technologie sous-jacente de l'entreprise et sa position sur le marché ne sont pas pleinement reflétées dans son évaluation publique, ce qui en fait une cible de rachat attrayante.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté rapidement au cours de ses premières années en tant que société publique, passant d'un peu plus de 100 millions de dollars à plus de 600 millions de dollars, avec une croissance annuelle de plus de 100 % entre 2019 et 2021.

Depuis 2022, son taux de croissance s'est ralenti pour atteindre des taux à deux chiffres moyens, car la concurrence pour les clients des petites et moyennes entreprises s'est intensifiée.

De nouveaux rivaux tels que Ramp, Brex et Tipalti ont envahi le même marché avec des plateformes de financement plus larges et moins chères, érodant l'élan de BILL, selon les analystes et les documents déposés par la société.

Bloomberg News avait précédemment fait état de cette vente potentielle.