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La société de négoce textile AIRE conclut un accord d'un milliard de dollars avec une SPAC
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 00:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de négoce de textiles AIRE a annoncé lundi son intention d'entrer en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec la société à chèque en blanc OceanLight Acquisition OCLT.O .

Voici quelques détails:

* Cette opération valorise l'entreprise spécialisée dans le textile d'intérieur et les technologies de sommeil écologiques à 1 milliard de dollars. Elle intervient alors que les sociétés d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) — une voie alternative vers les marchés boursiers — font leur retour aux États-Unis après des années d'activité en berne.

* Une SPAC est une société écran qui lève des capitaux via une introduction en bourse, puis utilise ces fonds pour fusionner avec ou acquérir une société privée, la faisant ainsi entrer en bourse sans passer par une introduction en bourse traditionnelle.

* Chain Stone Capital et le cabinet d’avocats Torres & Zheng ont conseillé AIRE, tandis que Celine and Partners a conseillé OceanLight.

* Par ailleurs, lundi, la société de technologie de défense REDLattice et la société de satellites Astro Digital ont également dévoilé leur intention d’entrer en bourse aux États-Unis par le biais d’opérations avec des sociétés à chèque en blanc.

Fusions / Acquisitions
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