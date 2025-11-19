La société de musique artificielle Suno évaluée à 2,45 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Suno a annoncé mercredi avoir levé 250 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Menlo Ventures, ce qui valorise l'entreprise musicale d'intelligence artificielle à 2,45 milliards de dollars, alors qu'elle vise à développer des outils plus sophistiqués pour la création de chansons.

La société, basée dans le Massachusetts, permet aux utilisateurs de créer des chansons à l'aide de l'intelligence artificielle, mais elle a été prise dans un conflit de droits d'auteur avec des maisons de disques telles que Warner Music Group WMG.O , Universal Music Group UMG.AS et Sony Music Group.

Le cycle de financement de série C de Suno a également vu la participation de NVentures, la branche de capital-risque de Nvidia NVDA.O , de Hallwood Media, de Lightspeed et de Matrix.

L'industrie musicale constate une augmentation des chansons générées par l'IA, qui sont difficiles à distinguer de la musique créée par l'homme. Cette tendance a été mise en évidence au début de l'année lorsque le groupe d'IA "The Velvet Sundown" a attiré un million d'auditeurs mensuels sur Spotify SPOT.N .

Cette tendance pourrait modifier la façon dont les plateformes monétisent les chansons et paient les artistes, tout en soulevant des questions d'éthique et de droits d'auteur .

"En seulement deux ans, nous avons vu des millions de personnes concrétiser leurs idées grâce à Suno, qu'il s'agisse de créateurs débutants ou d'auteurs-compositeurs et producteurs de premier plan intégrant l'outil dans leurs flux de travail quotidiens", a déclaré Mikey Shulman, cofondateur et directeur général de Suno.

La popularité croissante des outils d'intelligence artificielle attire l'attention des investisseurs sur les startups susceptibles de générer de nouveaux contenus et de nouvelles sources de revenus.

Le mois dernier, Universal Music Group UMG.AS a réglé une affaire de droits d'auteur avec une autre société de musique artificielle, Udio.Les deux sociétés prévoient de lancer une plateforme de création musicale alimentée par l'IA en 2026, en utilisant de la musique sous licence pour former l'outil.