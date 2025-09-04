La société de logiciels financiers BILL fait un bond après la prise de participation importante de l'activiste Starboard

(Mise à jour)

4 septembre - ** Les actions de la société de logiciels d'automatisation financière BILL Holdings BILL.N ont bondi de 8,7 % à 50,77 $ dans les échanges prolongés

** L'investisseur activiste Starboard Value pourrait lancer un défi au conseil d'administration afin d'obtenir des changements au sein de la société, rapporte Reuters , citant deux sources familières avec le sujet

** Starboard a acquis une participation de 8,5 % dans BILL et estime que les actions de la société sont sous-évaluées, selon des documents réglementaires

** BILL, qui a une valeur de marché de près de 5 milliards de dollars, a vu le prix de son action diminuer de près de la moitié depuis janvier

** Douze des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et 13 comme "conservée", avec une prévision médiane de 55 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de BILL ont baissé de 45 % depuis le début de l'année