La société de logiciels financiers BILL bondit après la publication d'un article du Financial Times sur la participation de l'activiste Elliott

9 septembre - ** Les actions de la société de logiciels d'automatisation financière BILL Holdings BILL.N ont bondi de 4,7 % à 53,31 $ dans les échanges prolongés ** Le fonds spéculatif activiste Elliott Management a acquis une participation d'au moins 5 % dans la société, a rapporté le Financial Times, citant deux personnes familières avec le sujet ** Le rapport du Financial Times fait suite à un rapport de Reuters la semaine dernière, qui indiquait que l'investisseur activiste Starboard Value avait acquis une participation de 8 % dans BILL ** L'investissement d'Elliott est antérieur à la publication de la participation de Starboard, a ajouté le Financial Times

** BILL, qui a une valeur de marché de près de 5,1 milliards de dollars, a vu le prix de son action diminuer de près de la moitié par rapport aux sommets atteints en janvier

** Douze des 25 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus et 13 à "conserver", avec un objectif médian de 55 $, selon les données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, les actions de BILL ont baissé de ~40% depuis le début de l'année