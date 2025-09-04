La société de logiciels financiers BILL augmente après l'annonce de la prise de participation importante de Starboard

4 septembre - ** Les actions de la société de logiciels d'automatisation financière BILL Holdings BILL.N augmentent de 5 % à 49 $ dans les échanges prolongés

** L'investisseur activiste Starboard Value a acquis une participation de 8 % dans BILL et pourrait lancer un défi au conseil d'administration afin d'obtenir des changements au sein de la société, rapporte Reuters , citant deux sources familières avec le sujet

** BILL, qui a une valeur de marché de près de 5 milliards de dollars, a vu le cours de son action diminuer de près de moitié depuis janvier

** Starboard devrait déposer un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission, qui exige des gestionnaires d'actifs qu'ils déclarent leurs participations dans des entreprises américaines lorsqu'elles dépassent 5 %, et prévoit de faire pression pour que des changements soient apportés

** Douze des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et 13 comme "conservée", avec une prévision médiane de 55 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action BILL a baissé de 45 % depuis le début de l'année