La société de location d'uniformes Cintas prévoit un chiffre d'affaires annuel en hausse grâce à une forte demande

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Cintas Corp CTAS.O a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires annuel supérieures aux attentes de Wall Street, après avoir dépassé les estimations trimestrielles de bénéfices et de chiffre d'affaires, misant sur une demande résiliente pour ses uniformes en location et ses trousses de premiers secours, malgré l'incertitude persistante.

La poursuite des embauches dans les secteurs de la santé et des administrations publiques a profité à l'entreprise, qui compte parmi ses clients aussi bien des hôpitaux que des administrations, alors même que la croissance globale de l'emploi aux États-Unis a fortement ralenti en juin .

Voici quelques détails:

** Cintas prévoit pour l’exercice 2027 un chiffre d’affaires compris entre 12,10 et 12,25 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 12,08 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. ** La société prévoit un bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’exercice compris entre 5,36 et 5,50 dollars par action, dont la valeur médiane correspond aux estimations de 5,43 dollars. ** L'action de la société a progressé d'environ 3 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse à la suite de la publication de ces résultats. ** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de cette société de location d'uniformes a progressé de 8,9 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 2,91 milliards de dollars. Les analystes tablaient sur une hausse de 7,7 %, à 2,87 milliards de dollars. ** Son bénéfice trimestriel s’est établi à 1,26 dollar par action, dépassant les estimations de 1,24 dollar par action. **En début d’année , la sociétéa conclu un accord en vue d’acquérir UniFirst UNF.N , un concurrent plus modeste , dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions évaluée à 5,5 milliards de dollars. ** Cintas propose une gamme variée de services et de produits, tels que des chiffons d’atelier, des extincteurs et des vêtements ignifugés. Son chiffre d’affaires a bénéficié des opportunités de ventes croisées, de location et de services dans différentes catégories.