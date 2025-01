La Société de la Tour Eiffel a levé 598,8 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Cette étape déterminante nous donne les moyens de procéder au rééquilibrage du bilan, préalable au déploiement de la feuille de route et essentielle à la transformation durable de notre patrimoine face aux enjeux du marché immobilier", déclare Christel Zordan, directrice générale de la société.

Le montant brut de l'augmentation de capital (prime d'émission incluse) s'élève à 598 837 869,70 euros et se traduit par l'émission de 116 279 198 actions nouvelles à un prix de souscription de 5,15 euros par action nouvelle, soit 5,00 euros de nominal et 0,15 euro de prime d'émission.

(AOF) - La Société de la Tour Eiffel annonce la levée d’un montant brut d’environ 598,8 millions d'euros dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), dont la période de souscription s’est déroulée du 23 décembre 2024 au 10 janvier 2025 La réalisation de cette opération est rendue possible grâce à la participation de l’actionnaire majoritaire, le groupe SMABTP, qui souscrit les actions non souscrites à l’issue de la période de souscription, conformément à l’engagement qu’il avait pris.

