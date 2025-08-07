La société de GNL Cheniere Energy annonce un bond de son bénéfice au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cheniere Energy GNL.N a fait état d'un bond de son bénéfice au deuxième trimestre jeudi, aidé par une demande stable de gaz naturel liquéfié (GNL).

La société a déclaré un bénéfice net attribuable à Cheniere de 1,63 milliard de dollars, soit 7,30 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 880 millions de dollars, soit 3,84 dollars par action, il y a un an.