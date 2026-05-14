La société de gestion foncière EagleRock lève environ 320 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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EagleRock, une société de gestion foncière et des ressources qui perçoit des redevances et des droits sur la production pétrolière et gazière des terrains qu'elle contrôle dans le bassin permien, a levé 320,1 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis mercredi.

La société basée à Houston a vendu 17,3 millions d'actions à 18,50 dollars chacune, atteignant ainsi le point médian de sa fourchette de prix de 17 à 20 dollars par action .

Le marché américain des introductions en bourse a connu un rebond timide, mais un conflit prolongé au Moyen-Orient continue de peser sur sa stabilité.

Cette introduction en bourse intervient également à un moment où les tensions au Moyen-Orient ont fait grimper le prix du brut au-dessus de 100 dollars le baril, renforçant ainsi l'attrait des actifs énergétiques américains.

EagleRock détient ou contrôle 236.000 acres dans le bassin permien, l’une des régions pétrolières les plus prolifiques au monde, s’étendant de l’ouest du Texas au sud-est du Nouveau-Mexique.

En détenant les droits de surface, EagleRock perçoit des redevances auprès des entreprises énergétiques opérant sur ses terres, ce qui lui permet de générer des revenus sans produire directement de pétrole ou de gaz.

Le bassin permien est considéré comme la région de prédilection pour l'exploitation pétrolière et gazière en raison de ses ressources restantes abondantes, de ses faibles coûts d'équilibre et de son solide réseau d'entreprises de services et d'infrastructures qui soutiennent l'exploitation pétrolière et gazière.

Des entreprises telles que Chevron CVX.N , Devon Energy

DVN.N , EOG Resources EOG.N et Exxon Mobil XOM.N forent sur les terres d'EagleRock ou disposent de permis pour le faire.

EagleRock a déclaré qu'elle cherchait à diversifier ses sources de revenus en explorant d'autres utilisations de ses terres, notamment la production d'électricité, les centres de données et les énergies renouvelables, ainsi que les infrastructures liées au captage du carbone.

Goldman Sachs, Barclays, J.P. Morgan, Piper Sandler et Raymond James figurent parmi les souscripteurs de l'offre. EagleRock commencera à être cotée à la Bourse de New York et à la NYSE Texas sous le symbole "EROK" jeudi.