La société de gestion du " Roi du Sentier" va viser les investisseurs institutionnels

(NEWSManagers.com) - Eurasia Asset Management, la société de gestion de portefeuille immobilier créée en juin 2020 par Hsueh Sheng Wang, un homme d'affaires du secteur du textile, a officialisé sa création ce 15 juin, et dévoilé quelques éléments de son orientation stratégique.

La société du " roi du Sentier" d'Aubervilliers va proposer des produits immobiliers en gestion collective, comme des Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier (OPPCI), mais aussi d'autres types de fonds tels que des Fonds d' Investissement Alternatifs (FIA), à une clientèle institutionnelle.

" Le lancement d' Eurasia Asset Management s' inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification de nos activités immobilières et de développement à long terme. Nos multiples expertises, notre savoir-faire ainsi que notre ancrage historique en Île-de-France sont autant d' atouts qui nous permettront de prendre les meilleures décisions en matière d' investissement immobilier. Nos choix d' investissements à venir répondront aux besoins de diversification et de rendement de nombreux investisseurs institutionnels et professionnels qui sauront valoriser notre expertise " , a déclaré dans un communiqué Hsueh Sheng Wang, le président-directeur général d'Eurasia Groupe.