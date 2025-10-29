 Aller au contenu principal
La société de gestion des salaires ADP dépasse les estimations de revenus trimestriels grâce à une demande résiliente
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Automatic Data Processing ADP.O a dépassé mercredi les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du premier trimestre, bénéficiant des dépenses importantes de la part des entreprises clientes pour ses logiciels de gestion des salaires et des ressources humaines.

La taille d'ADP lui a permis d'attirer une forte demande pour ses logiciels malgré le ralentissement du marché de l'emploi .

Par ailleurs, la société a déclaré avoir acquis la société de logiciels de gestion des rémunérations Pequity, alors que la consolidation au sein de l'industrie de la gestion du capital humain s'accélère.

Les actions de la société étaient en baisse de près de 2 % dans les échanges de pré-marché.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 5,18 milliards de dollars au premier trimestre , dépassant les estimations de 5,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a déclaré un bénéfice par action de 2,49 dollars au premier trimestre , contre 2,34 dollars il y a un an.

Valeurs associées

AUTOMATIC DATA P
267,5250 USD NASDAQ -4,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

