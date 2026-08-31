La société de gestion de fonds Truth Social, Yorkville America, prévoit une acquisition et le lancement de nouveaux ETF

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* L'acquisition vise un gestionnaire d'actifs institutionnel spécialisé dans les comptes gérés individuellement

* Yorkville prévoit de lancer lundi l'ETF MANGOS Plus Index, hors de la marque Truth Social

* La société a déposé des demandes pour lancer une douzaine d'autres ETF dans les semaines et les mois à venir

par Suzanne McGee

Yorkville America, le gestionnaire d’actifs à l’origine des fonds négociés en bourse (ETF) « Truth Social » du président Donald Trump, est sur le point de finaliser une acquisition visant à élargir sa gamme de produits, a déclaré à Reuters le directeur général de la société, Steve Neamtz.

M. Neamtz, qui a rejoint la société en décembre 2025, a déclaré que cette transaction constituerait la pierre angulaire de la croissance stratégique de Yorkville, qui élargit ainsi son champ d’action au-delà des ETF sur le thème « America First » actuellement gérés sous la marque Truth Social. La transaction devrait être finalisée en septembre.

L’acquisition prévue et le lancement de nouveaux produits témoignent de la volonté de Yorkville de s’affranchir des fonds à caractère politique qui l’ont initialement fait connaître.

« Nous sommes dans les dernières étapes de la conclusion d’un accord avec une société de gestion d’actifs institutionnelle qui opère principalement dans le domaine des comptes gérés individuellement », a déclaré M. Neamtz. Il n’a pas souhaité nommer cette société, invoquant des négociations en cours . Les comptes gérés individuellement sont des portefeuilles sur mesure destinés aux investisseurs particuliers.

Yorkville fait partie du petit nombre de fournisseurs d’ETF à s’être lancés dans ce secteur au cours des deux dernières années en proposant une large gamme de fonds, plutôt que de se concentrer sur des segments de marché plus de niche, tels que les produits à effet de levier ou les fonds visant à générer un profil spécifique de rendements ou de revenus. Sa gamme actuelle s’étend des ETF consacrés à l’énergie et à la défense à l’immobilier et aux entreprises possédant des marques emblématiques.

Le lancement, lundi, de l’ETF « MANGOS Plus Index » constitue un pas dans cette direction. Yorkville le cotera à la fois à la Bourse de New York (NYSE) et sur sa nouvelle division, NYSE Texas. Ce fonds,le premier que Yorkville gérera en dehors de la marque Truth Social, cible certaines des actions les plus populaires du marché: celles liées au développement et au déploiement de l’IA.

Le fonds réplicera un indice composé non seulement des sociétés MANGOS — (, Meta META.O , Anthropic, Nvidia NVDA.O , Alphabet (maison mère de Google) GOOGL.O , OpenAI et SpaceX

SPCX.O ) —, mais aussi d’un éventail d’autres titres liés au thème de l’IA, une liste qui comprend actuellement Micron MU.O et SanDisk SNDK.O .

Pour s’exposer aux deux sociétés en phase de pré-introduction en bourse, Anthropic et OpenAI, le fonds utilisera des contrats à terme perpétuels, un type de produit dérivé qui suit le cours d’un actif sans date d’échéance, liés à chacune de ces deux entreprises.

« Ce sera le premier lancement dans notre catégorie de produits dédiés au numérique et aux cryptomonnaies », a déclaré M. Neamtz.

Yorkville a déposé une demande pour lancer une douzaine d’autres ETF dans les semaines et les mois à venir, allant d’autres fonds liés à l’économie numérique à des produits basés sur des stratégies macroéconomiques.