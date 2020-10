La société de gestion Capital Dynamics s' installe à Paris

(NEWSManagers.com) - L' afflux de gérants de private equity dans l' Hexagone ne se dément pas. Après les arrivées de fonds comme EQT, Waterland Private Equity ou Marlin Equity Partners, depuis le début de l' année, c' est au tour de Capital Dynamics de poser ses valises à Paris. A la tête de 17 milliards de dollars d' actifs, la société de gestion dont le siège social est basé en Suisse a confié les rênes de son nouveau bureau à deux professionnels du capital-investissement, Martine Sessin-Caracci et Jean-Yves Lagache. La première pilotait les relations investisseurs, le marketing et la communication d' Omnes, en qualité d' associée, tandis que le second est notamment connu pour son engagement au sein d' Amundi, où il a dirigé l' activité fonds de fonds de capital-investissement pendant près de vingt ans. Au cours des trois dernières années, il officiait comme managing director chez Essling Capital.

La stratégie d' investissement de Capital Dynamics se focalise sur les énergies renouvelables (solaire, éolien et stockage), le secondaire et le co-investissement. Le bureau parisien n' aura pour l' instant pas vocation à animer une équipe d' investissement, mais bien à proposer aux investisseurs d' accéder à l' offre de Capital Dynamics. La société de gestion est active en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et dispose de onze bureaux aux quatre coins du monde. Parmi les levées en cours figurent deux fonds de co-investissement et de secondaire, ciblant chacun 500 millions de dollars et devant être bouclés d' ici la fin de l' année.