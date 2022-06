La société de gestion allemande Pyfore s’ouvre à la France

(NEWSManagers.com) - La boutique de gestion allemande Pyfore fait ses premiers pas en France. Elle s’est associée avec le tierce partie marketeur Blue Associates, fondé par Denis Chasteauneuf et Christian de Bausset, pour commercialiser son fonds phare, le Digital Leaders Fund, auprès d’une clientèle de professionnels français. Jusqu’à maintenant, la société allemande, qui gère un peu plus de 100 millions d'euros, ne s’était aventurée qu’en Autriche.

Fondée en mars 2018 par Baki Irmak, l’ancien responsable du digital Deutsche Bank Asset & Wealth Management, Pyfore se consacre uniquement au thème de la digitalisation. Son premier et principal fonds, le Digital Leaders Fund, est un portefeuille concentré regroupant des gagnants de la transformation digitale, autrement dit les entreprises qui sont le mieux positionnées dans cette évolution. Son encours est d’environ 85 millions d’euros.

Baki distingue trois catégories de sociétés : les « Digital Transformation Leaders », des entreprises traditionnelles qui affichent un degré élevé de digitalisation et qui se distinguent ainsi de leurs concurrents, les « Digital Business Leaders », des entreprises plutôt jeunes qui transforment leur secteur avec de nouveaux modèles d'affaires digitaux et les « Digital Enablers », des entreprises, qui offrent les technologies et les services nécessaires à la transformation digitale. Cette approche fait que le gérant n’est pas uniquement investi dans des entreprises du secteur de la tech, bien au contraire. Sa principale position est d’ailleurs la banque espagnole BBVA, qui représente près de 9 % et que Baki Irmak qualifie de « leader de la transformation numérique ». « Au premier trimestre de cette année, BBVA a gagné 2,4 millions de nouveaux clients et 81 % l’ont été par le biais de canaux digitaux », illustre le gérant.

« Aujourd’hui, la valeur réelle des entreprises est déterminée à 90 % par leurs actifs intangibles », argumente Baki Irmak. « Pour mesurer ces actifs intangibles, nous nous appuyons sur des KPIs numériques, comme la loyauté clients, les chiffres de trafic, le nombre de téléchargement, l’effet réseau, etc. Les KPIs digitaux ne mentent pas ». C’est d’ailleurs grâce à cette analyse que la société a soigneusement évité d’investir dans Wirecard, qui s’est avéré être une énorme fraude.

Une attention particulière au bien-être animal

Baki Irmak indique aussi prendre en compte des critères ESG dans le cadre de ses investissements et le fonds est classé article 8. Il s’intéresse plus particulièrement au climat. De plus, il a choisi d’exclure les entreprises qui réalisent des tests sur les animaux, « par conviction personnelle ». Le gérant est en effet pescétarien (il ne mange pas de viande, mais des produits de la mer) et plusieurs de ses collègues sont végan - la société compte 12 collaborateurs. Il n’investit donc pas dans la pharmacie, ni dans les biotechnologies.

Cette approche d’investissement a été déclinée sur d’autres univers, que sont les marchés émergents et la Chine. Ces fonds, ont vu le jour en 2021 et 2022 respectivement et sont gérés par deux autres gérants. Le premier produit affiche un encours de 13 millions d’euros et le second de 3,5 millions.

Depuis le début de l’année, la performance du Digital Leaders Fund a bien évidemment pâti de la déroute des acteurs du monde digital. Le fonds a perdu 22,9 % au 30 avril. « Il n’y a aucun endroit où se cacher dans le digital. Si vous êtes long only, ce n’est pas possible », admet Baki. Mais il continue de croire que la digitalisation est une tendance de très long terme. Depuis son lancement, le fonds affiche une performance de 14,2 % en annualisé.