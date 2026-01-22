La société de garde de cryptomonnaies BitGo bondit lors de ses débuts à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 213 millions de dollars

(Mises à jour)

22 janvier - ** Les actions de la startup BitGo BTGO.N , spécialisée dans la garde de crypto-monnaies, ont bondi de 36% lors de leurs débuts à la Bourse de New York

** L'action s'ouvre à 22,43 dollars l'unité contre un prix d'offre de 18 dollars, ce qui valorise la société à près de 2,6 milliards de dollars

** BitGo et certains de ses actionnaires existants ont vendu 11,8 millions d'actions au-dessus de la fourchette commercialisée de 15 et 17 dollars pour lever 212,8 millions de dollars

** En se présentant comme une "société d'infrastructure d'actifs numériques" rentable et réglementée plutôt que comme un pur jeu de jetons, BitGo est positionnée de manière à être moins sujette aux mouvements quotidiens du prix du bitcoin ", déclare Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX

** Le fait que le prix de l'introduction en bourse soit supérieur à la fourchette suggère que cette stratégie a attiré suffisamment d'investisseurs, qui dissocient l'instabilité récente du prix du bitcoin de l'activité sous-jacente de la société", a-t-il ajouté

** Fondée en 2013, BitGo est l'une des plus grandes sociétés de garde de crypto-monnaies aux États-Unis, protégeant les actifs numériques pour les clients institutionnels