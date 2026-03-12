La société de fonds M&G met en garde contre un marché du crédit privé américain "surpeuplé"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* M&G annonce une exposition très limitée au crédit privé pour les sociétés de logiciels

* Le directeur général souligne les différences entre les marchés américains et européens

* La société annonce un bénéfice d'exploitation stable, mais une amélioration des entrées de fonds

(Le titre est remanié sur la base des commentaires du directeur général, des commentaires des analystes et des actions) par Iain Withers

L'assureur et gestionnaire de fonds britannique M&G MNG.L a déclaré jeudi qu'il avait moins de 2% d'exposition aux sociétés de logiciels dans sa branche d'actifs privés et a mis en contraste les fonds de crédit privé européens avec un marché américain "surpeuplé", après avoir publié ses résultats de l'année. Le crédit privé s'est rapidement développé pour devenir un secteur de 2 000 milliards de dollars, mais les inquiétudes croissantes concernant la transparence et la qualité du crédit ont conduit de plus en plus d'investisseurs à se retirer de certains fonds américains . Les inquiétudes concernant les sociétés de logiciels fortement soutenues par les prêteurs et considérées comme vulnérables face aux startups de l' intelligence artificielle ont renforcé cette tendance. "Il faut distinguer les États-Unis de l'Europe. Nous parlons de deux marchés très différents", a déclaré Andrea Rossi, directeur général de M&G, à Reuters. "Les problèmes que vous avez vus aux États-Unis, ils ont été principalement motivés par l'exposition aux logiciels perturbée par l'IA." Le marché américain du crédit privé est également plus mature, compétitif et surpeuplé, a déclaré Rossi, ajoutant que le marché européen était encore en développement et restait dominé par les prêts bancaires.

Les 27 milliards de livres sterling (36 milliards de dollars) d'actifs de crédit de M&G axés sur l'Europe bénéficient d'une souscription solide, a-t-il ajouté. Certains des autres actifs privés de la société ont néanmoins été confrontés à des problèmes, notamment un impact potentiel sur les fonds exposés aux loyers résidentiels qui font face à une proposition de plafonnement du gouvernement britannique.

REPRISE DE LA COLLECTE DES CLIENTS

M&G MNG.L a annoncé un bénéfice d'exploitation stable de 838 millions de livres pour 2025 et a réitéré ses objectifs financiers pour 2027. La société a déclaré qu'elle commençait à bénéficier d'un accord avec l'assureur japonais Dai-ichi Life 8750.T conclu l'année dernière, ce qui a permis d'augmenter les entrées nettes des affaires ouvertes à 7,8 milliards de livres, contre des sorties de 1,9 milliard de livres précédemment.

Les analystes de RBC ont déclaré que les flux montraient une forte dynamique, avec des bénéfices partiellement compensés par des commissions de performance plus faibles et des coûts plus élevés dans la gestion d'actifs.

Les actions ont baissé de 2,9 %, contre une baisse de 0,5 % pour l'indice FTSE 100.

Deutsche Bank DBKGn.DE a déclaré séparément jeudi que son portefeuille de crédit privé avait augmenté pour atteindre 26 milliards d'euros ( 30 milliards de dollars) et a souligné les risques du secteur.

(1 $ = 0,7468 livre)

(1 $ = 0,8668 euro)