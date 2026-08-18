La société de fintech Jack Henry dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de technologie financière Jack Henry & Associates JKHY.O a dépassé mardi les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses solutions bancaires et de paiement.

L'action de la société a progressé de 1,9% en séance prolongée après l'annonce des résultats.

Voici plus de détails:

* Le chiffre d'affaires trimestriel de son segment « services et assistance » a progressé de 2,5% par rapport à la même période de l'année précédente, tandis que celui du traitement des transactions a augmenté de 7,5%.

* Basée à Monett, dans le Missouri, la société joue un rôle essentiel dans le secteur bancaire en fournissant aux petites et moyennes institutions financières des technologies et des services de traitement des paiements leur permettant de gérer leurs opérations quotidiennes.

* “Les dépenses technologiques restent soutenues, ce qui se reflète dans notre solide carnet de commandes, alors que nous continuons à proposer des solutions innovantes et à développer l’utilisation de l’intelligence artificielle”, a déclaré le directeur général Greg Adelson.

* “À l’aube de l’exercice 2027, nous sommes bien placés pour continuer à générer une croissance régulière du chiffre d’affaires, une amélioration des marges et de la valeur à long terme”, a-t-il ajouté.

* La société a annoncé un bénéfice de 1,57 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,46 dollar par action, selon les estimations compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, d'environ 644 millions de dollars, a également dépassé les estimations, qui s'élevaient à 630,8 millions de dollars.