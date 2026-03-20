La société de drones Unusual Machines fixe le prix de son offre secondaire de 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions du fabricant de composants de drones Unusual Machines UMAC.A ont baissé de 10% à 16,75 $ en pré-marché après la fixation du prix de son offre secondaire de 150 millions de dollars ** La société basée à Orlando, en Floride, vend ~8,8 millions d'actions à 17 $, soit une décote de 8,6 % par rapport à la dernière vente d'actions jeudi

** La société indique que la participation à l'offre comprend l'investissement du fournisseur de technologie sans fil et de drones autonomes Ondas ONDS.O .

** UMAC a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour acquérir des stocks supplémentaires, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise

** Dominari Securities et Jones Trading sont des agents de co-placement pour l'offre ** La société a environ 39 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 725 millions de dollars, selon le prospectus

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions UMAC ont augmenté de 46% depuis le début de l'année ** La semaine dernière, UMAC a fait partie des investisseurs d'un placement privé dans le cadre des projets d'introduction en bourse de la société de technologie des drones Powerus après une fusion inversée avec Aureus Greenway AGH.O , soutenue par les fils de Trump.

** Les 4 analystes qui couvrent UMAC considèrent l'action comme un "achat"; PT médian de 23 $, selon LSEG