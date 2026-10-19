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La société de drones Red Cat prévoit d'acquérir le motoriste autrichien Steyr Motors ; les actions en hausse
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 10:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Les actions du fabricant de drones Red Cat Holdings ( RCAT.O ) progressent de 4,9% à 5 dollars en pré-ouverture

** La société annonce son projet d'acquisition du motoriste autrichien Steyr Motors 4X0.VI dans le cadre d'une opération évaluée à environ 204,8 millions d'euros (229,58 millions de dollars)

** Le fabricant américain de drones a l'intention de lancer une offre publique d'achat volontaire sur l'ensemble des actions de Steyr à 39 € par action en numéraire, soit une prime de 28,9% par rapport au dernier cours de clôture du titre

** L'opération est soumise à certaines conditions, notamment l'obtention des autorisations réglementaires et un seuil d'acceptation minimum de 50% plus une action

** RCAT prévoit que l'opération sera finalisée au premier semestre 2027

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 40,5% depuis le début de l'année

(1 dollar = 0,8921 euro)

Fusions / Acquisitions

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RED CAT HOLDINGS
4,7200 USD NASDAQ -3,67%
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